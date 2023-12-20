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قصف صاروخي إسرائيلي باتجاه الأراضي السورية

12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصف صاروخي إسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة الأراضي السورية، مساء اليوم.


وكانت قد دوت صفارات الإنذار في عين قينيا ومناطق عدة في الجولان المحتل.


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