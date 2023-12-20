قصف صاروخي إسرائيلي باتجاه الأراضي السورية

قصف صاروخي إسرائيلي باتجاه الأراضي السورية
التاريخ
12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استهدف قصف صاروخي إسرائيلي من مزارع شبعا المحتلة الأراضي السورية، مساء اليوم.
وكانت قد دوت صفارات الإنذار في عين قينيا ومناطق عدة في الجولان المحتل.
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