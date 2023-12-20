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القسام: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم - فيديو

12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم" يتضمن مشاهد لتصنيع الأسلحة وتجهيز الرصاص.
كما أظهرت المشاهد لحظات تسليم هذا السلاح لمقاتلي“القسام”.

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