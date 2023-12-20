القسام: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم - فيديو

القسام: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم - فيديو
التاريخ
12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان "صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم" يتضمن مشاهد لتصنيع الأسلحة وتجهيز الرصاص.
كما أظهرت المشاهد لحظات تسليم هذا السلاح لمقاتلي“القسام”.
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