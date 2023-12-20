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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استمرارالأجواء الباردة نسبيا في اغلب مناطق المملكة والمعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتسود رياح جنوبية شرقية تتراوح سرعتها مابين (20-30) كم/ساعة.
ليـــلاً: تتحول الرياح إلى جنوبية غربية رطبة ومعتدلة السرعة، حيث تتكاثر الغيوم المنخفضة الارتفاع في شمال ووسط المملكة، وتتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا، و باردة في معظم المناطق بينما تكون باردة نسبيا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة وهناك احتمال في ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات من المطر في اجزاء من شمال المملكة.
🔺 التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الشمالية بسبب تشكل الضباب.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطول مطري.

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