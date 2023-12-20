القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنفذ إنزالاً جوياً سادساً في غزة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنفذ إنزالاً جوياً سادساً في غزة
التاريخ
12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تنفذ إنزالاً جوياً سادساً في غزة
MENAFN20122023000208011052ID1107635530
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