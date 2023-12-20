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تفاصيل صفقة تبادل الاسرى المطروحة من الاحتلال للمقاومة

12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن وإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترفض مناقشتها دون وقف إطلاق نار كامل.


وذكرت الهيئة أن الصفقة المقدمة تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين "خطيرين".

ونوهت الى ان الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 اسير اسرائيلي مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، وتتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر.

وأشارت الى اته أن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة.


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