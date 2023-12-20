تفاصيل صفقة تبادل الاسرى المطروحة من الاحتلال للمقاومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب اقترحت صفقة للإفراج عن الرهائن وإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترفض مناقشتها دون وقف إطلاق نار كامل.
وذكرت الهيئة أن الصفقة المقدمة تنص على تمديد أيام الهدنة والإفراج عن معتقلين "خطيرين".
ونوهت الى ان الصفقة المطروحة تتضمن إطلاق 30 إلى 40 اسير اسرائيلي مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، وتتضمن الصفقة انسحابا جزئيا من بعض المناطق مع تهدئة من أسبوعين إلى شهر.
وأشارت الى اته أن تمت صفقة خلال الانتقال للمرحلة التالية فقد يتم تغيير ترتيبات عسكرية بغزة.
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