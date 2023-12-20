الامن العام : وفاة شخص اثر تسرب غاز داخل مخبز
التاريخ
12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعاملت كوادر الدفاع المدني في مديرية جرش مساء اليوم مع حادث تسرب للغاز من الاسطوانة داخل احد المخابز بمنطقة سوف.
وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد نتج عن الحادث وفاة شخص من جنسية عربية اضافة الى اضرار مادية داخل المخبز .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN20122023000208011052ID1107635528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.