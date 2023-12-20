الخارجية الأميركية: ملتزمون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإقامة دولة فلسطينية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الامريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية، مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا .
وبينت وزارة الخارجية الامريكية، أن بلينكن أدان هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر وحث على تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري.
وشدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة.
ودعا بلينكن الى ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع.
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