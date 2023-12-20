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الخارجية الأميركية: ملتزمون مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا بإقامة دولة فلسطينية

12/20/2023 3:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الامريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية، مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا .


وبينت وزارة الخارجية الامريكية، أن بلينكن أدان هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر وحث على تعاون الشركاء لدعم الأمن البحري.
وشدد على أهمية الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية في غزة.


ودعا بلينكن الى ضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بغزة والحاجة لمنع تصعيد الصراع.


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