الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم منزل شهيد ويصادر مركبات في القدس المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء مقدسيا، واقتحمت منزل عائلة شهيد وصادرت عدة مركبات لمواطنين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق سعادة العباسي من منزله في حي "قروم قمر" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستدعت الشاب سعيد سرحان من حي الثوري بالبلدة للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد آدم أبو الهوى في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وأجرت فيه تفتيشا وعبثت بمحتوياته.

وفي ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال القدس المحتلة، صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات بعد اقتحام البلدة.