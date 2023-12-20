الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم منزل شهيد ويصادر مركبات في القدس المحتلة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء مقدسيا، واقتحمت منزل عائلة شهيد وصادرت عدة مركبات لمواطنين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق سعادة العباسي من منزله في حي "قروم قمر" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستدعت الشاب سعيد سرحان من حي الثوري بالبلدة للتحقيق.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد آدم أبو الهوى في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وأجرت فيه تفتيشا وعبثت بمحتوياته.
وفي ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال القدس المحتلة، صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات بعد اقتحام البلدة.
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