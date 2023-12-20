Thursday, 21 December 2023 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل مواطنا ويقتحم منزل شهيد ويصادر مركبات في القدس المحتلة

12/20/2023 3:14:08 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء مقدسيا، واقتحمت منزل عائلة شهيد وصادرت عدة مركبات لمواطنين في أنحاء متفرقة بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق سعادة العباسي من منزله في حي "قروم قمر" ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واستدعت الشاب سعيد سرحان من حي الثوري بالبلدة للتحقيق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد آدم أبو الهوى في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، وأجرت فيه تفتيشا وعبثت بمحتوياته.

وفي ضاحية السلام ببلدة عناتا شمال القدس المحتلة، صادرت قوات الاحتلال عددا من المركبات بعد اقتحام البلدة.

MENAFN20122023000205011050ID1107635525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث