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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

12/20/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إثر اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل .

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "البصة"، المدخل الوحيد للمخيم، ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى شاب بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله إلى مركز صحي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.


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