إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إثر اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل .
وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "البصة"، المدخل الوحيد للمخيم، ونصبت حاجزا عسكريا وأوقفت المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى شاب بالرصاص الحي في القدم، وجرى نقله إلى مركز صحي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.
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