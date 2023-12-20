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إنتاج أميركا من النفط يرتفع إلى مستوى قياسي

12/20/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات ارتفاع إنتاج الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.
وفي سياق متصل، قالت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ومخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.


وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمعدل 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول إلى 443.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 2.3 مليون برميل.


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