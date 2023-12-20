وزارة الخارجية تشارك في الاجتماع الطارئ الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك حمد وحيد سيار، المستشار بقطاع المنظمات في وزارة الخارجية، اليوم عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، فيالاجتماع الطارئ الأول للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة لمناقشة التطورات الخاصة بالأوضاع الإنسانية شديدة التدهور التي تعاني منها المرأة الفلسطينية جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقد نوه حمد وحيد سيار في مداخلته أمام الاجتماع الوزاري بموقف مملكة البحرين الداعي لكافة المنظمات الدولية للاضطلاع بمهامها واتخاذ قرار حاسم وملزم لوقف العدوان، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وهما الفئتين الأكثر تضررًا من الحروب، وضرورة التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ومضاعفة الجهود الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية واستئناف إمدادات الكهرباء والمياه والوقود التي هي حق إنساني أساسي للجميع.

كما أكد بأن مملكة البحرين تدعم كافة الجهود لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل بحصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، ومنع تكرار النزاعات المسلحة التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء.

هذا وأكدت مخرجات وقرارات الاجتماع على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية دعم الجهود المبذولة لإيصال المساعدات إلى المتضررين في قطاع غزة، والتحرك بشكل جماعي لحث منظمات المجتمع الدولي وبخاصة ذات العلاقة بالمرأة لوضع حد للكارثة الإنسانية.

شارك في الاجتماع، عدد من الوزراء المعنيين بشؤون المرأة والإغاثة في دول منظمة التعاون الإسلامي الأعضاء بمنظمة تنمية المرأة ومقرها مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.