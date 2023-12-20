وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، فياجتماع الدورة السادسةلمنتدى التعاون العربي الروسي،الذي عُقد اليوم في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، برئاسة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية، وسيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومشاركة عدد من وزراء خارجية الدول العربية.وشارك في المنتدى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عبر الاتصال المرئي.

وقد وجه وزير الخارجية كلمة إلى المنتدى أوضح فيها أن مملكة البحرين تؤكد على أن علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين روسيا الاتحادية والدول العربية، علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، وهي ذات أهمية حاسمة للاستقرار والأمن والازدهار على الصعيد العالمي.

وقال وزير الخارجية إن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي تقدم لنا فرصة مثالية لتعزيز تعاوننا، معربًا عن الترحيب باعتماد خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربي الروسي للفترة

2024-2026.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للدور الجيوسياسي البارز الذي تقوم به روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط، وما تبذله من جهود للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي تواجه دولنا العربية، والتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في هذا السياق.

وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إننا على ثقة بأن روسيا الاتحادية، كعضو دائم في مجلس الأمن، قادرة على أن تسهم في احلال السلام في المنطقة وتخفيف حدة التوتر الحالي، ومن بينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، معربًا عن الشكر لمبادرة روسيا بتقديم مشروع قرار يطالب بوقف الحرب في قطاع غزة، وتأييدها للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

وجدد وزير الخارجية دعوة مملكة البحرين إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا عبر الحوار، بما يحفظ مصالح الطرفين والأمن والاستقرار في العالم، وأهمية تجديد اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا، بما يضمن الأمن الغذائي للدول المتضررة، معربًا عن الأمل بأن تكلل أعمال هذه الدورة بالخروج بتوصيات وقرارات تعزز من علاقات التعاون العربي الروسي من أجل التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

وتم خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون المشترك بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، وسبل تنمية وتطوير التعاون بين الجانبين، واعتمد الوزراء خطة العمل لمنتدى التعاون العربي الروسي

2024-2026، والتي تشمل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والرياضية والصحية والاعلامية.

كما ناقش الوزراء آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعددًا من القضايا الدولية الملحة ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية بهدف تقوية تلك العلاقات وتعزيز التعاون وبناء شراكة حقيقية بين الجانبين.

وصدر في ختام الاجتماع إعلان مشترك أكد فيه الجانبان على أهمية الحوار والتعاون القائمين بين الجانبين، وأهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم القائم على مبدأ الأمن المتساوي وغير المنقوص للجميع، وضرورة تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية.

كما شدد الوزراء على

أهمية تضافر الجهود الدولية والاقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الاقليمية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، والتأكيد في هذا الإطار على ضرورة تعزيز أمن الدول واحترام سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.

كما أدان الجانبان الحرب العدوانية الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، واستهداف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبنى التحتية ومرافق الأمم المتحدة، وإخضاع الشعب الفلسطيني لحصار شمل قطع كل أسباب الحياة من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

ودعا الجانبان إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ

12

ديسمبر

2023م والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وامتثال جميع الأطراف لالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، لاسيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، خاصة الأطفال، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع خالد بن سلمان المسلم، سفير المملكة لدى المملكة المغربية، والسفير أحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لوزير الخارجية.