سراء الشحي تفوز بجائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون



أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فوز سراء عبدالعزيز الشحي، بالدورة العاشرة من جائزة الفنون التشكيلية التي تقدمها المجموعة، والتي تمنح بالشراكة مع «جلف كابيتال» سنوياً، وتهدف إلى دعم وتعزيز المواهب الإماراتية الناشئة وطلبة الجامعات المبدعين في مجالات الفنون البصرية.

وتتوجه جائزة الفنون التشكيلية التي أطلقت في العام 2013، إلى المواهب الإماراتية الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 35 عاماً، ولديها أعمال فنية مميزة في مجالات الموسيقى، والمسرح أو العروض، ويشمل ذلك الأفراد والمجموعات، حيث يحصل الفائز على جائزة قدرها 10,000 درهم إماراتي أو ما يعادلها من فرص في المجالات الفنية المختلفة.

فرص

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «منذ تأسيسها عام 2013، عكست جائزة الفنون التشكيلية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع «جلف كابيتال»، التزامنا المستدام بدعم الفنانين الإماراتيين وطلبة الفنون وتنمية مهاراتهم في الفنون البصرية والتشكيل وصناعة الأفلام، وإسهامنا في تمكين الصناعات الثقافية وتحفيز التفكير المتجدد، عبر توفير فرص التدريب والتطوير والإلهام والتوجيه احتفاءً بالمتميزين من شبابنا الإماراتي».

وأضافت: «إن فوز مخرجة الأفلام والكاتبة سراء عبدالعزيز الشحي خريجة جامعة نيويورك أبوظبي، بالجائزة عن فيلمها «حلم صغير» يسلط الضوء على الإنجاز الكبير الذي تجسده رؤية الدولة في تمكين المرأة وإيصال صوتها عبر طرح قضاياها وتقدير أفكارها ومساهمتها المعرفية والمجتمعية».

ومن جهته، قال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: إن شراكة «جلف كابيتال» مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودعمها لجائزة الفنون التشكيلية، تعكس التزامنا المشترك برعاية المواهب الإماراتية الناشئة والمبدعين الشباب من الفنانين التشكيليين وصانعي الأفلام، وتؤكد أهمية الارتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع الإماراتي سعياً لترسيخ الاستدامة وتمكين الاقتصاد الإبداعي.

قضايا



ولفتت سراء عبدالعزيز الشحي، المخرجة والكاتبة الإماراتية الأنظار مبكراً من خلال المواضيع التي عالجتها وتمحورت حول القضايا الاجتماعية وشؤون المرأة والتي لاقت ترحيباً مميزاً في عدد من المنابر حول العالم.

تحمل سراء درجة الماجستير في الفنون الجميلة في كتابة وإخراج الأفلام من كلية تيش للفنون في جامعة نيويورك (2019)، وفي رصيدها عدد من الأفلام مثل «جرح مفتوح» (2015)، و«ألوان محترقة» (2016)، و«حلم صغير» (2022)، الذي نال جوائز وعرض في عدد من المهرجانات والأحداث الثقافية حول العالم، كما شاركت سراء كمخرجة فنية في العديد من الأفلام، وكمشاركة في كتابة عدد من الأعمال التلفزيونية.