شعراء يحتفون بـ«لغة الضاد» في بيت الشعر بالشارقة

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء د. أحمد حبيب آل غريب - الإمارات، وعمر عنّاز - العراق، ود. أحمد بلبولة - مصر، وهيفاء الجبري - السعودية، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكي، مدير البيت.



قدم الأمسية الإعلامي السوداني عبداللطيف محجوب، الذي بيّن أن العربية بآفاقها الرّحبة وتكويناتها الجمالية لا يتجاوزها الزمن، لتظل اللغة الأكثر تداولاً، فهي تتمتع بخصائص الفصاحة والبلاغة، وتستوعب في الوقت نفسه كل جديد، فهي الدرّ الكامن في عمر الزمن بما تمتلكه من طاقة كبيرة تبعث على التخيّل، فالضاد لغة القرآن الكريم، وتتجلى معالمها الرحيبة في الشعر العربي القديم والحديث.



وجرت وقائع الأمسية في أجواء لغة الضاد بمراياها المضيئة، فكانت اللغة العربية النابضة محور النصوص الشعرية التي أبرزت مكانتها الرفيعة، كونها أصلاً ثابتاً من أصول الهوية في الحياة العربية، فشكّل الشعراء لوحات ناطقة بالخيال، بما نهلوه من ثرواتها العامرة بالجمال، فعبّروا ببلاغة عن مقامها الرفيع، وسط جميع اللغات الحية في العالم، فتفاعل معهم الجمهور ومع صيغهم اللافتة وتراكيبهم الدالة على عظمتها، فهي دائماً قادرة على استصفاء المبدعين بآفاقها الواسعة التي تدعو الشعراء للابتكار واختيار المعاني البلاغية الملتحمة بالحواس، بما يجعل كلماتها تضيء على بساط الحكمة.

ابتدأ الشاعر د. أحمد حبيب آل غريب، الأمسية بقراءة قصيدة «الإمارات» التي يذكر فيها مآثرها، ويعبّر عن حب المعاني البرّاقة، وهو يرتاد آفاق الخيال، ويبلور المعنى بجمال وعذوبة فيقول:



بُشـرى ربابتِكَ التـــي غَيّــبْتَها









عَـرَضَــتْ، وأوْدقَـها الحنينُ فُـراتَهـا



في بَــوْحِـــها الإنْـــعامُ ســــــــــاكبُ ذاتِــــــهِ



وشــــــرِبْــتَ منـــهُ مَــــدائـــحـاً أدمَــنْـتهــــا





وافتتح الشاعر د. أحمد بلبولة، قراءاته بنص «رسائل غيلان» الذي يحمل رؤية مستحدثة يستفيض عبره الشاعر في استعراض بوحه الجمالي على صفحة الحياة برصانة أسلوبية، ومن ثمّ المحافظة على بدائع العربية، عبر أسوار الصورة الشعرية، فيقول:



بلَغتَ من عُمْركَ الخَمسينَ تَزْجُرُها



في الشِّعْر والشِّعْرُ أمٌّ برّةٌ وأبُ



لَيْتَ الأناشيد إذ لِلْحَرْبِ تَكْتُبها



مثلُ الأناشيدِ إذْ لِلْحبِّ تُكتَتَبُ





وألقت الشاعرة هيفاء الجبري، نص «عشق على حافة الكون» الذي يفيض بالبلاغة، ويستغرق في الوصف ويعبّر عن الحكمة، فتقول:



الأرضُ مَنْزِلُنا لكنّنا قَدَراً



في عالَمَين لكلٍّ مَنْهُ مَثْواهُ

لكُلِّ عُمْرٍ بَنَوْهُ الوارثونَ كما



لكلّ مَوتٍ حَياةٌ في وصاياهُ







وألقى الشاعر عمر عنّاز، آخر ضيوف الأمسية قصيدة «عَروسُ الضَّاد» التي تعكس جماليات اللغة العربية، وتحتفي بها بأسلوب رصين يمسّ المشاعر، ويدعو للتأمل، فيقول:



لِعُرسِكِ طافحاً بالأُغنياتِ



أتيتُ بِكُلِّ ما بي من حَياةِ



بِقَلبٍ نَبضُهُ أطْيافُ رؤيا



مُخَضَّبَةٍ بِماءِ تَجَلِّياتِ



بِما رَسَمَتْ على الشُّطآنِ يوماً



أكُفٌّ مِنْ مَلامحِ أُمْنياتِ





وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.