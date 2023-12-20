«الثقافة والسياحة أبوظبي» تكشف عن السلسلة الثانية من الأعمال الفنية التكليفية الضوئية

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن السلسلة الثانية من الأعمال الفنية التكليفية الضوئية في إطار فعاليات «منار أبوظبي». وستضاء جزيرة السمالية في أبوظبي، من خلال عدد من الأعمال، بما في ذلك سلسلة من التركيبات الفنية تقدمها المجموعة الفنية الدولية تيم لاب. وستحول هذه التجربة الغامرة جزيرة المانغروف، إلى مساحة فنية ديناميكية، حيث يتفاعل الضوء والبيئة في سيمفونية من الألوان والأصوات.

أشكال



وتتضمن هذه الأعمال التكليفية الرئيسية «التجاوب بين العوالم الدقيقة - الألوان الصلبة للضوء»، حيث تتوهج الأشكال البيضاوية من خلال هذه التحفة الفنية ويتردد صداها من خلال الصوت والضوء عند التفاعل. في حين يتميز العمل الفني «تراقص الأعمدة مع الرياح»، بهياكل تتحرك في الهواء، تستكشف الانسجام بين البنية والتدفق. ويُشكل «شرارة ضخمة متجمدة»، عمل فني تركيبي آسر، حيث نشهد تأثير الأشكال البيضاوية الدائم، من خلال تغيير اللون والإيقاع، وتفاعلها مع المحفزات البيئية مثل الرياح واللمسة الإنسانية.

اندماج الطبيعة

ويهدف العمل الفني «تريبوليس» الذي يقدمه الفنان أيمن زيداني، إلى استكشاف اندماج الطبيعة والتكنولوجيا، ويبحث في العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وطمس الحدود بين أشكال الحياة المختلفة، ويشجع على فهم أعمق لروابطنا مع الأرض والأنواع الأخرى في السياق المعاصر للخليج.