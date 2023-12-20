مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تعزز ثقافة القراءة لدى الطلبة وأولياء الأمور



وزعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة متنوعة من الكتب للطلبة وأولياء الأمور في مجمَّع زايد التعليمي بمنطقة المزهر في دبي.

وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية وانطلاق فعاليات مبادرة «بالعربي» لهذا العام، وتماشياً مع التزام المؤسسة الراسخ بدعم قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية، وتعزيز ثقافة المطالعة والتعلُّم بين مختلف شرائح المجتمع إلى جانب دعم ونشر المعرفة.

قيمة

وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي للأسر من خلال تزويدهم بباقات من الكتب القيمة والشهيرة التي حققت نجاحاً كبيراً، أبرزها مخرجات برنامج دبي الدولي للكتابة، في حقول أدب الطفل واليافعين والروايات وغيرها من الكتب العربية أو المترجمة إلى العربية مثل كتب الإدارة ومهاراتها العملية وفنون التعامل الفعال مع الأعمال اليومية، وطرق تسيير الأعمال وأخرى في الأسرة وسبل الحفاظ عليها كنواة فعالة في المجتمع الحديث ومجابهة تحدياتها، ومجموعة في التاريخ والتراث العالمي المليء بالتجارب والخبرات وقصص نجاح الأمم والمجتمعات، حيث ضمت الحزم 50 ألف كتاب من إصدارات المؤسسة سيتم توزيعها على 2500 أسرة.

وتسهم هذه العناوين المنتقاة في استقطاب اهتمام جميع أفراد العائلة وتزويدهم بمعلومات مفيدة، ما يفتح أمامهم آفاقاً فكريةً واسعة، ويساعدهم على تشكيل نواة لمكتبة منزلية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تؤكد المؤسسة التزامها الراسخ بمواصلة دعم أفراد المجتمع وتشجيعهم على اكتساب المعرفة بشكل مستدام، ما يعزز من قدراتهم المعرفية ويمكنهم من مواكبة التطورات العالمية. ونأمل أن تثمر جهودنا عن تنشئة أجيال متعلمة تسهم في تطور المجتمع، مع التركيز على جيل الشباب الذي تعول عليه الدولة في بناء مجتمع المعرفة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أشار إلى أن الأمة التي تقرأ تنجب أجيالاً تتوارث قيم الخير والتسامح والاعتدال، وتواجه التحديات بالأمل والمثابرة، كما أن الجيل الذي يقرأ هو جيل يبني ويبدع ويتفاعل بإيجابية مع محيطه ومع العالم».

مبادرات



وتابع: «تحرص المؤسسة على الاستفادة من اليوم العالمي للغة العربية لتسليط الضوء على جهودها ومبادراتها ذات الصلة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية اللغة العربية وضرورة تعزيز حضورها في المجتمع. ويؤكد انطلاق مبادرتي «عائلتي تقرأ» و«بالعربي» تزامناً مع هذه المناسبة، التزام المؤسسة بدعم وصون اللغة العربية وتعزيز انتشارها».

وأكدت حصة رشيد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة، التزاماً بدورها في تنشئة جيل قارئ متسلح بالعلم والمعرفة، تعمل على تكريس حب القراءة والاطلاع لدى الطلبة باعتبارهما من المستهدفات الرئيسة في خططها وسياساتها التربوية، كما تحرص على التعاون مع مختلف شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ الفعاليات التي ينتج عنها حراك ثقافي بين كافة أطراف الميدان التربوي، مثمنة مبادرة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تثري المكتبة المدرسية في مجمع زايد التعليمي بمنطقة المزهر بمجموعة من الكتب القيمة التي تسهم في تعزيز معارف الطلبة وأولياء الأمور.



«عائلتي تقرأ»

وتُعدُّ مبادرة «عائلتي تقرأ» مشروعاً معرفياً يهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة ورفع مستويات المعرفة في دولة الإمارات من خلال توزيع الكتب القيمة على الأسر في الدولة، مع التركيز على فئة الشباب، وأسهم تعاون مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مع هذا المشروع في تعميم الفائدة ووصول تلك الحزم إلى العائلات المستهدفة بأيسر وأسهل السبل، ما أدى إلى توسيع قاعدة المشروع ليكون حاضراً في كل بيت.



وبلغ عدد الجهات الحكومية والخاصة التي انضمت إلى هذه المبادرة أكثر من 35 جهة، كما بلغ عدد المستفيدين منها 50 ألف أسرة إماراتية. وتسعى المبادرة إلى توفير عناوين تلائم كافة أفراد الأسرة وتشجعهم على القراءة، إضافةً إلى توسيع مدارك الأطفال واليافعين انطلاقاً من إيمان مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بضرورة تقديم الدعم المعرفي للأسرة باعتبارها نواة المجتمع.