40 عملاً في معرض التصوير الضوئي «إسلاميات- حرف يدوية»

ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، معرض التصوير الضوئي «إسلاميات- حرف يدوية» بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب، وذلك في مكتبة الشارقة العامة، بحضور أديب شعبان رئيس الاتحاد، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ومحبي التصوير.

وتضمن المعرض، 40 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب يمثلون 15 دولة، وتركزت معظم الأعمال على تصوير الفخاريات بوصفها امتداداً من تاريخ الفن الإسلامي، كما حرصت على ترجمة روح وشعار المهرجان «تجليات»، وسعت في الوقت نفسه إلى خلق عناوين جديدة تحاكي الفنون الإسلامية.

واطلع الحضور على سلسلة من الأعمال المميزة، لا سميا المصور الأردني طارق إبراهيم هادي، والمصورة السعودية هناء تركستاني، وهما من أبرز المصورين العرب.

وقال شعبان، إن اتحاد المصورين العرب وهو يشارك بقوة في هذا الحدث الفني المميز، لا بدّ وأن تكون بصمات أعمال المصورين العرب تتوافق مع جمال هذا المهرجان، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المشاركة لمصورين مميزين، وهي صورة تعكس دعم الشارقة في سبيل أن يجد المصور العربي حاضنته الثقافية والفنية لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

وكرّم عبد الله العويس ومحمد القصير الفائزين في مسابقة المعرض، وهم: عيسى إبراهيم من البحرين في المركز الأول، ومحمد نجيب من مصر في المركز الثاني، وعبد الله الخليلي من الجزائر في المركز الثالث.