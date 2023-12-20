«جوهرة الأرض» تحث الأطفال على المحبة والتسامح

قدمت فرقة مسرح الفجيرة في ثالث ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته السابعة عشرة، والتي ستستمر حتى 23 ديسمبر الجاري، مسرحية «جوهرة الأرض» من تأليف الفنان طلال محمود، وإخراج الفنان صابر رجب، وتمثيل كل من الفنانين: صابر رجب، ريم الفيصل، جاسم المراشدة، محمد إسماعيل، حنين الشراري، عبدالله بطي، خليفة المطروشي، راشد الكياني وعلي الحوسني.





حكاية





تدور حكاية العرض، حول كوكب الأرض، والغزو الذي يتعرض له من كائنات فضائية قادمة من كوكب آخر، بقيادة الشرير «كسار» ورفاقه، خصوصاً بعد ما نفدت الموارد في ذلك الكوكب، واختاروا الأرض مستقراً جديداً لهم لما فيها من خيرات كثيرة، فيتعرض الكوكب لغزو الأشرار، ويبدأون بنشر شرورهم على هذا الكوكب، غير أنهم يواجهون مقاومة شرسة من قبل الطفلة «جوهرة» ورفاقها من الأطفال، الذين يحبون أرضهم ووطنهم، وهم مستعدون للتضحية لها بالغالي والنفيس.

أحداث

وتستمر أحداث «جوهرة الأرض»، حيث يقوم الأشرار بتدمير وسائل الاتصال في الأرض، ليحققوا مآربهم ويسيطرون عليها بالكامل، لكن مخططهم يفشل بخطة مدروسة من «جوهرة» ومسؤول مختبر الأبحاث «العم فاهم»، حيث يتمكنان وبمساعدة بقية الأطفال، من تعطيل أجهزتهم، وإفشال خططهم، وإجبارهم على مغادرة كوكب الأرض، ليكتشف المشاهد في النهاية أن سبب غزو «كسار» الشرير ورفاقه للأرض، هو ضياع ولد «كسار»، حيث جعل من غزو الأرض حجة للبحث عن ولده، وما كان من ولده إلا أن يتوسط لأبيه لدى «جوهرة» ومسؤول المختبر من أجل أن يسامحا أباهم، ويحدث هذا فعلاً، ويعدهم «كسار» بأنه سيصبح طيباً في المستقبل، ولن يكون شريراً مرة أخرى، معاهداً أصدقاءه بالعودة إلى كوكبهم وبنائه من جديد ليكون مكاناً جيداً للعيش بسلام وهناء وأمان، ويساعدهم على العودة إلى كوكبهم «العم فاهم» بواسطة أجهزته التي بعد جهود كبيرة تتمكن من إعادة «كسار» وابنه وباقي الكائنات الفضائية الأخرى، إلى كوكبهم، ليعم الخير والأمن والرخاء مرة أخرى في كلا الكوكبين.

قيم

أكد العرض في طروحاته العديد من الرسائل المهمة الموجهة للأطفال، أهمها التسامح وضرورة أن يكون مبدأً ونهجاً في حياة المجتمعات، كذلك شدد العرض على أهمية الدفاع عن الأوطان، وعدم تركها لقمة سائغة للأشرار، بل مواجهة العدو وبكل الوسائل الممكنة ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث أكد العرض وضمن رسائله المهمة للأطفال، أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التواصل بين الشعوب، وفي الحفاظ على كوكب الأرض، وفي صد قوى الشر التي تريد النيل منه.

كذلك تطرق العرض إلى موضوع التنمر، من خلال الأطفال الذين كانوا يلعبون الكرة في الحديقة في المشهد الأول، حيث أشار العرض إلى ضرورة الابتعاد عن التنمر، كونه آفة مجتمعية تؤثر على نفسية الطفل، ولها العديد من الآثار السلبية على شخصيته في المستقبل.