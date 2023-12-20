خبير يحذر: أخشى أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان مدربي كرة القدم

يعتقد أحد الخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، أن هذه التقنية سوف تستخدم في خطط كرة القدم وخيارات المدربين في المستقبل.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تقنية الذكاء الاصطناعي فرضت نفسها واستفادت منها أندية إنجليزية، مثل برايتون وبرينتفورد خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أنه مع توفر المزيد من البيانات عالية الجودة سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على التوصية بخطط تكتيكية، وتحديد أنسب اللاعبين لكل مباراة وتوقيت التبديلات وتحديد أفضل الصفقات في فترة الانتقالات.

من جانبه، قال ألدو كومي الرئيس التنفيذي لشركة "سوكرمنت" العالمية الرائدة في تحليلات كرة القدم "في نهاية المطاف سيكون الذكاء الاصطناعي قادرا على القيام بمهام من هذا القبيل، وسيكون الأمر مثيرا للغاية في عالم كرة القدم".

وأضاف "لقد تدخل الذكاء الاصطناعي بحلول غير بديهية في لعبة الشطرنج لم يكن يقبلها أي إنسان، ولكن التقنية كانت على حق في النهاية".

وتابع كومي "في مرحلة ما، سيكون هناك مدربون يتشاورون مع مساعديهم من الذكاء الاصطناعي ،الذي سيقترح بعض الحلول الغريبة من الناحية التكتيكية مثل اللعب بطريقة 2-4-4 بدلا من خطة 4-4-2".

واصل "ستكون حلول غير بديهية لكن النتيجة في النهاية ستكون مماثلة لما حدث في لعبة الشطرنج".

وأتم ألدو تصريحاته في هذا الشأن "أتصور أن الذكاء الاصطناعي سيدعم المدربين بشكل كبير في المستقبل، أخشى أن يحل الذكاء الاصطناعي مكان المدير الفني في المستقبل وأتمنى ألا يحدث ذلك، لأنه سيكون أمرا غريبا للغاية".

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