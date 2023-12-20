اتحاد الشطرنج: استضافة أبوظبي الأولمبياد العالمي 2028 إنجاز جديد للرياضة الإماراتية



وجه اتحاد الإمارات الشطرنج التهنئة إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، لتكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي مرتين، بعد استضافة دبي نسخة عام 1986. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج برئاسة تريم مطر تريم بتقنية الفيديو بحضور جميع الأعضاء.

وأكد تريم مطر رئيس الاتحاد أن استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج يعد إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بعودة الحدث العالمي مرة أخرى إلى الدولة.

وقال: «نوجه الشكر إلى كل من بذل جهداً في إعداد ملف الاستضافة والحصول على أعلى نسبة أصوات في الاتحاد الدولي للشطرنج، وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، وحسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية».

واعتبر رئيس الاتحاد أن الحدث العالمي سيكون نقلة نوعية كبيرة للعبة خاصة أن الوصول إلى عام 2028، سيكون متزامناً مع بدء جني ثمار «مشروع المدارس» الذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى إعداد جيل جديد للمستقبل، علاوة على أنه سوف يسهم في نشر اللعبة، ويحقق العديد من المكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية والترويجية للسياحة في الإمارات.

وقال: «الأولمبياد سيكون له مردود كبير على الكوادر الفنية باعتباره حدثاً استثنائياً، وسيكون عدد المشاركين فيه أكبر من كل النسخ الماضية».

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تفاصيل اختيار أبوظبي لتكون المدينة المستضيفة لأولمبياد الشطرنج الـ47 عام 2028، بعد فوزها على مدينة جنوة الإيطالية بأغلبية 96 صوتاً مقابل 60 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال الاتحاد الدولي: «استضافة أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، وأولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم 2028، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، بمثابة جهد مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، وسيقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط».

وأكد الاتحاد الدولي للشطرنج أن أبوظبي لديها بنية تحتية قوية للتنقل والإقامة، وتلبي أعلى المعايير الدولية، وتملك خبرات تنظيمية قادرة على استضافة كبرى الأحداث العالمية ليس فقط في لعبة الشطرنج، بل في مختلف الألعاب الرياضية والمجالات الأخرى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز