الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا للشطرنج في العين تخطف الأضواء عالمياً

شهدت الفعاليات المصاحبة لبطولات آسيا للشطرنج للناشئين والشباب في العين، إقبالاً كبيراً وخطفت الأضواء عالمياً، حيث تم تنظيم يوم ثقافي حافل ومتنوع وأقيمت بطولة الثاني من ديسمبر الدولية للشطرنج السريع، وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع الاتحادين الدولي والآسيوي للشطرنج والإعلان عن تكوين أول فريق إماراتي للشطرنج من أصحاب الهمم ذوي اضطراب التوحد من منتسبي المؤسسة.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم من ممارسة رياضة الشطرنج، بهدف تدريبهم وتأهيلهم لا سيما من ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة اللعبة، وتطوير برامج وأنشطة رياضية لهم، وإعدادهم بصورة علمية وفق خطط طموحة للمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لتلك المبادرة لا سيما من المسؤولين بالاتحاد الدولي للشطرنج الذي يضم في عضويته 200 اتحاد وطني من مختلف أنحاء العالم، والتعاون المثمر مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي يضم في عضويته 53 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء آسيا.

وأثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على دور مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وما تقدمه من برامج ومبادرات بمعايير عالمية لصالح مختلف فئات أصحاب الهمم للعمل على تمكينهم ودمجهم مع باقي شرائح وفئات المجتمع.

وأكد أن أصحاب الهمم وهم جزء من نسيج مجتمعنا الإماراتي، سيكون لهم بصمة في ممارسة لعبة الشطرنج من خلال تضافر جهود الجهات الثلاث الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلاً عن دور نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وكوادرنا الوطنية والتربوية المتخصصة التي يجري تأهيلهم لتدريب ذوي اضطراب التوحد على لعبة الشطرنج،

وقد حرصت اللجنة المنظمة العليا من خلال اليوم الثقافي وبطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج السريع على تعريف المشاركين من مختلف البلدان الآسيوية بتاريخ وأهداف ومساهمات نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية والدور المجتمعي والرياضي الكبير الذي يقوم به النادي في خدمة مجتمع الإمارات وتوطيد أواصر الصداقة مع مختلف البلدان الآسيوية الصديقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز