زمزم الحمادي: إنجازاتي في الجوجيتسو شجعتني لخوض تجربة «الفنون القتالية المختلطة»



أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة ومنتخب الإمارات للجوجيتسو أن حصولها على ذهبية «وزن 57 كجم» في منافسات بطولة، كأس أم الإمارات للجوجيتسو، التي اختتمت فعاليتها الأسبوع الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، ستكون دافعاً لها خلال الفترة المقبلة، حيث تنتظرها العديد من المشاركات المحلية والخارجية.

وقالت الحمادي المتوجة بذهبية بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو إنها وعلى ضوء إنجازاتها المميزة في الجوجيتسو قررت التركيز خلال الفترة المقبلة في بطولات الفنون القتالية المختلطة إلى جانب الجوجيتسو، خاصة وأن ممارسة هذه الرياضة شكلت لها إضافة نوعية كبيرة في حياتها الشخصية، وأسهمت في تطويرها بشكل لافت.

وكانت منافسات بطولة «كأس أم الإمارات» قد أقيمت بمشاركة فئات الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وسط حضور لافت من اللاعبات لمختلف أندية الدولة، وذويهم وكل محبي رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وقالت الحمادي: «أستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عدد من البطولات الخارجية، وكلها تحتاج إلى تدريبات مكثفة، وعلى الرغم من تعارضها مع فترة الدراسة إلا أنني أعمل دائماً وبدعم من أسرتي على التوفيق بين التدريب والدراسة من خلال تنظيم الوقت وإعطاء كل جانب حقه».

وأضافت: «الحصول على ذهبية «كأس أم الإمارات»، لم يكن سهلاً نهائياً، حيث خضت تصفيات صعبة مع زميلات لي في المنتخب وكلهن من المحترفات، وهو ما صعب المهمة من أجل التأهل والفوز في النزال الأخير والتتويج بالذهب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز