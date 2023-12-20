مذكرة تفاهم ثلاثية بين مؤسسة زايد العليا والاتحادين الدولي والأسيوي للشطرنج



أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم ثلاثية مع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج، وذلك تزامناً مع إعلان فوز العاصمة أبوظبي باستضافة منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج العام 2028.



تهدف المذكرة لدعم وتطوير رياضة الشطرنج لدى الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد منتسبي المؤسسة وذلك لتمكينهم من ممارسة هذه الرياضة، حيث يجري التعاون بين الأطراف الثلاثة لتدريب وتأهيل هذه الفئة لممارسة رياضة الشطرنج والمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية.

تأهيل



وقع مذكرة التفاهم عن الإتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش رئيس مجلس الإدارة، وعن الاتحاد الآسيوي للشطرنج الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة.. وحضر مراسم التوقيع بمركز العين للمعارض والمؤتمرات على هامش منافسات بطولة آسيا للشباب والناشئين والأشبال للشطرنج عدد من قيادات الاتحادين والمؤسسة.



وباشرت المؤسسة تأهيل وتدريب أصحاب الهمم من منتسبيها ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة رياضة الشطرنج من خلال مجموعة من كوادرها الوظيفية المتخصصة، وذلك بهدف إعداد تلك الفئات للمشاركة في البطولات والمنافسات الدولية.

معايير



و أكد أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأطراف الثلاثة تهدف إلى توفير فرص جديدة وتمكين وتغيير حياة الأطفال ذوي القدرات الخاصة في هذه المنطقة.

وأبدى إعجابه بما تقدمه مؤسسة زايد العليا من خدمات وبرامج متنوعة بمعايير عالمية لأصحاب الهمم لاسيما من فئة اضطراب طيف التوحد، ورحب بتقديم خبرات الاتحاد الدولي الواسعة للمساعدة على انجاح مذكرة التفاهم، والرد على كافة الاستفسارات والمساعدة في هذا الإطار، معرباً عن أماله في نجاح المشروع.



وبموجب مذكرة التفاهم سينظم الاتحاد الدولي للشطرنج فعاليات خاصة ويسهل مشاركة الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد في البطولات المتخصصة وتنفيذ برامج تعريفية ومؤتمرات دولية ومحاضرات توعوية وورش عمل حول ممارستهم للعبة، إضافة إلى تدريب المعلمين والمدرسين والمساعدين على العمل معهم، وتطوير منهجية التدريب للأشخاص من تلك الفئات، فضلاً عن إجراء بحث مستمر ومشاركة النتائج حول تأثير الشطرنج على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية لهم.

برامج



من جانبه، أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الالكترونية، ورئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من أهمية تمكين أصحاب الهمم من ممارسة رياضة الشطرنج، بهدف تدريبهم وتأهيلهم لاسيما من ذوي اضطراب طيف التوحد لممارسة اللعبة، وتطوير برامج وأنشطة رياضية لهم، واعدادهم بصورة علمية وفق خطط طموحة للمشاركة في البطولات والمنافسات الرياضية المحلية والدولية



وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لتلك المبادرة لاسيما من المسؤولين بالإتحاد الدولي للشطرنج الذي يضم في عضويته 200 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء العالم، وتعاونه المثمر مع الاتحاد الآسيوي للشطرنج الذي يضم في عضويته 53 اتحاداً وطنياً من مختلف أنحاء آسيا

مبادرات



وأثنى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان على دور مؤسسة زايد العيا لأصحاب الهمم، برئاسة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وما تقدمه من برامج ومبادرات بمعايير عالمية لصالح مختلف فئات اصحاب الهمم للعمل على تمكينهم ودمجهم مع باقي شرائح وفئات المجتمع.. مؤكدأ أن أصحاب الهمم وهم جزء من نسيج مجتمعنا الإماراتي، سيكون لهم بصمة في ممارسة لعبة الشطرنج من خلال تضافر جهود الجهات الثلاثة الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فضلاً عن دور نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وكوادرنا الوطنية والتربوية المتخصصة التي يجري تأهيلهم لتدريب ذوي اضطراب التوحد على لعبة الشطرنج.

تقييم





و يعُد وينفذ الاتحاد الآسيوي للشطرنج برامج وخطط تدريبية لألعاب الشطرنج وتقييم وقياس تطور مستوى اللاعبين من ذوي اضطراب طيف التوحد فنياً ومهارياً وبدنياً في القارة الآسيوية، ويوفر البرامج التدريبية اللازمة للمدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، كما يقدم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذها من حيث توفير مستلزمات ومعدات التدريب واستخدام المرافق الرياضية، إضافة إلى توفير الدعم الفني والإداري واللوجستي اللازم عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى الإقليمي، وإشراك الأطراف في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم من فئة اضطراب طيف التوحد.

ترحيب



من ناحيته، رحب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتوقيع على مذكرة التفاهم موجهاً التحية للمسؤولين في الاتحادين الدولي والآسيوي للشطرنج على تلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسة، وأشاد بجهود الاتحاد الأسيوي وعلى رأسه الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة في نشر اللعبة بين كل فئات المجتمع واهتمامهم بنشرها بين أصحاب الهمم،مؤكدا ان مؤسسة زايد العليا على استعداد تام لنشر اللعبة بين منتسبيها أصحاب الهمم لاسيما من فئة إضطراب التوحد، والعمل على زيادة عدد ممارسي رياضة الشطرنج من تلك الفئات.

تنسيق



وبناءً على مذكرة التفاهم تشكل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فريقا للشطرنج من فئة اضطراب طيف التوحد وتسهل مشاركته في المحافل المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحادين الأسيوي والدولي، وتقدم كافة التسهيلات للأطراف لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريب منتسبيها ولإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية حسب الاتفاق المسبق بين الجهات الثلاثة، والمشاركة في تقديم ورش تعريفية في إضراب طيف التوحد وآلية التعامل مع السلوكيات المختلفة المرتبطة مع سمات الاعاقة، والمساهمة في نشر ثقافة رياضة الشطرنج لدى أسر أصحاب الهمم.

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