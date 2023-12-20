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جولة احتفالية لكأس أمم آسيا 2023 تشمل قطر والسعودية والإمارات

12/20/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

مع بقاء أقل من شهر على انطلاق صافرة البداية لأول مباراة في كأس أمم آسيا قطر 2023، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة لدى المشجعين، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الجاري.

وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا في أماكن مختارة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة (سبوق)، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة القارية، إضافة لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار المسابقة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجولة الاحتفالية عبر حسابات كأس آسيا قطر 2023 على قنوات التواصل الاجتماعي.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011، حيث يشارك 24 منتخبا في تلك النسخة، التي تشهد 51 مباراة ستقام في 9 ملاعب خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

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