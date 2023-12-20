جولة احتفالية لكأس أمم آسيا 2023 تشمل قطر والسعودية والإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
مع بقاء أقل من شهر على انطلاق صافرة البداية لأول مباراة في كأس أمم آسيا قطر 2023، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الترقب والإثارة لدى المشجعين، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، عن انطلاق جولة احتفالية في قطر والمنطقة خلال الفترة من 21 إلى 31 ديسمبر الجاري.
وتشهد الجولة إنشاء مناطق فعاليات لكأس آسيا في أماكن مختارة في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ما يتيح للجماهير معرفة المزيد من المعلومات عن الحدث الرياضي، والتقاط الصور التذكارية مع كأس البطولة، ومع أفراد عائلة (سبوق)، التعويذة الرسمية للنسخة الـ18 من البطولة القارية، إضافة لتنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة بما فيها فرصة الفوز بتذكارات من المنتجات الحصرية التي تحمل شعار المسابقة.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الجولة الاحتفالية عبر حسابات كأس آسيا قطر 2023 على قنوات التواصل الاجتماعي.
وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة بعد نجاحها في تنظيم نسختي 1988 و2011، حيث يشارك 24 منتخبا في تلك النسخة، التي تشهد 51 مباراة ستقام في 9 ملاعب خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN20122023000110011019ID1107635366
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.