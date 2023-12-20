شباب الأهلي يسجل مرتين والشارقة يخطف التعادل 1-1

خطف الشارقة تعادلاً غالياً من ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين والتي جرت بإستاد الشارقة، وسجل هدفا المباراة فريق شباب الأهلي الذي ظل متقدماً بهدف ليما حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يسجل مدافعه وليد عباس هدف بالخطأ في مرماه، وبهذه النتيجة احتفظ شباب الأهلي بمركز الوصافة في الجدول برصيد 24 نقطة وتراجع الشارقة للمركز الرابع برصيد 21 نقطة. وجاءت المباراة قوية ومثيرة وتميزت بالندية من بدايتها وحتى النهاية وبادر الشارقة بالهجوم من أول دقيقة عن طريق عثمان كمارا، ولكن كانت أول خطورة حقيقية على المرمى لصالح شباب الأهلي من تسديدة كارتابيا الثابتة بعد مرور 5 دقائق أنقذها ببراعة عادل الحوسني ورد الشارقة سريعاً بتسديدة قوية من لوان بيريرا تكفل بصدها الحارس حسن حمزة، وكاد بعدها يحي الغساني أن يوقع على أجمل الأهداف مستغلاً خطأ ميلوني، ولكن الحارس الحوسني تمكن من صد تسديدته المباغتة في سقف المرمى، وعاد الحكم عادل النقبي لتقنية "الفار" في الدقيقة 17 لمعاينة المخالفة التي ارتكبها ماركوس ميلوني مع حارب عبد الله، واكتفى بالبطاقة الصفراء، واستمر تبادل الهجمات واحدة من يحيى الغساني لم تجد متابع امام مرمى الشارقة ورد عليها بيانيتش بهجمة شرقاوية ثم هجمة خطيرة لشباب الأهلي في الدقيقة 40 من كارتابيا المنفرد بالمرمى ولكن الحوسني خرج في الوقت المناسب من مرماه، واستمر ضياع الفرص حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط وفي الثواني الأخيرة للوقت البديل نجح ماتيوس ليما في كسر سلبية النتيجة بتسجيله هدف السبق من لعبة رأسية مستغلاً عكسية رينان فيكتور "ق 45 +3" لينتهي بعدها الشوط بتقدم شباب الأهلي بهدف.

ولم تقل الإثارة وتبادل الهجمات في بداية الشوط الثاني عن سابقه حيث أنقذ الحارس حسن حمزة فرصة التعادل من موسى ماريجا صنعها عبد العزيز الكعبي وبعدها لاحت فرصة ثانية للشارقة من كايو لوكاس واحتك معه المدافع أحمد جميل داخل الصندوق وضاعت الفرصة، وجاء الرد من شباب الأهلي سريعاً عبر صاحب الهدف ماتيوس ليما الذي حرمته تقنية "الفار" من الهدف الثاني "ق 56" حيث احتسبه الحكم عادل النقبي قبل أن يلغيه بعد العودة لـ "الفار"، وأوقف الحكم اللعب في الدقيقة 60 لمراجعة "الفار" بعد سقوط موسى ماريجا داخل الصندوق في احتكاك مع رينان مدافع شباب الأهلي وثبت عدم وجود مخالفة وعاد ماتيوس ليما للتسجيل من جديد "ق 74" ولكن كان في وضع تسلل احتسبه الحكم بإشارة مساعده لتستمر المباراة بهدف التقدم الوحيد.

وفي الدقائق الأخيرة نجح البديل فراس بالعربي الذي حل مكان موسى ماريجا في صناعة هدف التعادل لفريقه وتكفل بتسجيله عن طريق الخطأ المدافع وليد عباس "ق 82"، وساهم التعادل في زيادة التشويق وكثافة الهجمات من الفريقين حيث حاول كل منهما الظفر بالنقاط الثلاث، ولكن ضاعت جميعها وفي آخر الثواني أشهر الحكم الإنذار الثاني مع البطاقة الحمراء لمدافع الشارقة عبد العزيز الكعبي وانتهت بعده المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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