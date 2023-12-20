الأسترالي لي بطل «السلسلة الافتتاحية» لـ «السباق إلى دبي» للغولف

تشهد جولة «دي بي ورلد» للغولف في هذا الموسم إقامة سلسلات دولية تضم كل منها عدداً من البطولات، وسيكون لكل سلسلة هويتها الخاصة وبطلها الخاص الذي سيكسب جائزة مالية إضافية تبلغ 200000 دولار أمريكي من مجموع المكافآت المالية الإجمالية الإضافي البالغ 1 مليون دولار أمريكي، وهو ما حصل عليه الأسترالي لي، وضمن التأهل إلى أحداث «باك 9» التي ستقام في وقت لاحق من الموسم.

استحقاق

حصد الأسترالي مين ولي لقب «السلسلة الافتتاحية» ضمن جولة دي بي ورلد العالمية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما كان صاحب أعلى رصيد من النقاط في ختام أول ست بطولات من الموسم الجديد.

وضمن لي اللقب الشرفي بعد ختام بطولة موريشيوس المفتوحة، التي توج الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن باللقب فيها، لكن الأسترالي استفاد من فوزه بلقب بطولة فورتينتت الأسترالية وحلوله في وصافة بطولة أستراليا المفتوحة ليجمع 688 نقطة.

توقف وعودة

وتتوقف منافسات جولة دي بي ورلد خلال فترة عطلة الأعياد، على أن تكون العودة للانطلاق مجدداً في عام 2024 من الإمارات، مع بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف بالفترة من 11 حتى 14 يناير المقبل، ثم بطولة هيرو دبي كلاسيك في نادي الإمارات للغولف 18-21 يناير، تليها بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف من 25 حتى 28 يناير المقبل، وذلك ضمن ما يطلق عليه «السلسلة الدولية».

فوز

وبالعودة إلى بطولة موريشيوس المفتوحة، فقد جاء فوز الجنوب أفريقي لويس أوستهاوزن بلقب البطولة التي تقام برعاية برعاية البنك الأفرو- آسيوي، بعدما حقق أفضل النتائج في جزر موريشيوس الساحرة في وسط المحيط الهندي، وسجل 17 ضربة تحت المعدل، منها 7 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

وكان أوستهاوزن قد حقق الأسبوع الماضي لقب بطولة ألفريد دونهيل الجنوب أفريقية، لينجح في الأسبوع التالي من التفوق في موريشيوس ويحصد لقبه الشخصي الـ 11 في جولة دي بي ورلد.

استفاد الإنجليزي لوري كانتر من حصوله على المركز الثاني في البطولة برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب 334 نقطة، جعلته يتقدم 16 خطوة ويصبح بالمركز الرابع في الترتيب العالمي.

ويشهد الموسم الجديد لجولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بدعم من رولكس، إقامة 44 بطولة على الأقل في 24 دولة مختلفة، على أن يكون الختام هذه المرة متجدداً، باستضافة الإمارات الختام بنظام متجدد في بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام المقبل مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

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