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75 لاعبة سلة يشاركن في ختام دوري «3 × 3» بالشارقة الرياضي للمرأة

12/20/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتضنت صالة الألعاب بنادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات التجمع الأخير لدوري فئتي الشابات والشبلات (3 × 3) لكرة السلة، الذي ضم قرابة 75 لاعبة معظمهن من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفروعه الثلاثة (الرئيسي، والوسطى، والشرقية).

شهد الحدث الذي نُظم بإشراف اتحاد الإمارات لكرة السلة، بالتعاون مع إدارة التخطيط والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، قمة المنافسة والندية والحماس بين المشاركات.

وفي الختام تم تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من قبل كل من حليمة الرئيسي عضو اللجنة النسائية باتحاد كرة السلة، وقاسم دعدوش السكرتير الفني المساعد بالاتحاد، وسليم السعيدي رئيس قسم التخطيط والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وكانت النتائج أسفرت على فوز فريق الشارقة A بالمركز الأول في منافسات الشابات، وبالمركز الثاني فريق الشرقية A، وبالمركز الثالث فريق الشارقة B، وفي منافسات الشبلات فاز بالمركز الأول فريق الشارقة C، وبالمركز الثاني فريق الشارقة B، وبالمركز الثالث فريق الشرقية B.

من جانبه، أبدى سليم السعيدي رئيس قسم التطوير والمتابعة بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، سعادته الكبيرة بنجاح تنظيم الحدث، وأشار إلى أنه من اللافت أن معظم اللاعبات المشاركات في البطولة كن يمثلن نادي الشارقة الرياضي للمرأة بفروعه الثلاثة، وهذا في حد ذاته يحسب لصالح النادي الذي يمتلك قاعدة عريضة من اللاعبات المميزات، اللاتي يمثلن أملاً كبيراً في المستقبل القريب لكرة السلة في النادي والمنتخب الوطني بمختلف مراحله السنية.

بدوره، حرص قاسم دعدوش السكرتير الفني المساعد باتحاد كرة السلة على تقديم الشكر الجزيل إلى مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على كل ما تقدمه من دعم، وعلى كل ما توفره من إمكانيات في دعم مسيرة الرياضة النسائية بصفة عامة، وكرة السلة بصفة خاصة.

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