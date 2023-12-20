اليمن بطلا لكأس غرب آسيا للمرة الثانية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق المنتخب اليمني لكرة القدم فئة للناشئين لقب بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخة بعد فوزه على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بركلات الترجيح
2/3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.
ونهائي النسخة الحالية العاشرة من بطولة غرب آسيا التي استضافتها مدينة صلالة بسلطنة عمان هو إعادة مكررة لنهائي النسخة الثامنة التي استضافتها مدينة الدمام بالسعودية عام 2021، وجمعت المنتخبين اليمني والسعودي.
وحينها كان اللقب من نصيب ناشئي اليمن بضربات الترجيح، وهو اللقب الأول للمنتخب اليمني.
يذكر أن منتخب اليمن للناشئين حافظ على معظم لاعبي الفريق الذي حقق بطولة غرب آسيا عام 2021، ولم يغب عن لاعبي المنتخب الحالي سوى 5 لاعبين فقط كانوا قد تجاوزوا السن القانونية للمشاركة في البطولة، والتي تُلزم إشراك لاعبين ما دون سن 17 عاما.
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