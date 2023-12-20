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اليمن بطلا لكأس غرب آسيا للمرة الثانية

12/20/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق المنتخب اليمني لكرة القدم فئة للناشئين لقب بطولة غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخة بعد فوزه على المنتخب السعودي في المباراة النهائية بركلات الترجيح
2/3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

ونهائي النسخة الحالية العاشرة من بطولة غرب آسيا التي استضافتها مدينة صلالة بسلطنة عمان هو إعادة مكررة لنهائي النسخة الثامنة التي استضافتها مدينة الدمام بالسعودية عام 2021، وجمعت المنتخبين اليمني والسعودي.

وحينها كان اللقب من نصيب ناشئي اليمن بضربات الترجيح، وهو اللقب الأول للمنتخب اليمني.

يذكر أن منتخب اليمن للناشئين حافظ على معظم لاعبي الفريق الذي حقق بطولة غرب آسيا عام 2021، ولم يغب عن لاعبي المنتخب الحالي سوى 5 لاعبين فقط كانوا قد تجاوزوا السن القانونية للمشاركة في البطولة، والتي تُلزم إشراك لاعبين ما دون سن 17 عاما.



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