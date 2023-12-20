إعادة مباراة بورنموث ولوتون بالكامل بعد إلغائها إثر انهيار لوكير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مواجهة بورنموث أمام لوتون تاون بالكامل بعد إلغائها يوم السبت الماضي إثر تعرض توم لوكير قائد لوتون لنوبة قلبية وانهياره على أرض الملعب.
وتوقفت المباراة في الدقيقة 59 بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية. وستعلن الرابطة موعد إعادة المباراة في وقت لاحق بعد مشاورات مع الأطراف المعنية.
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