إعادة مباراة بورنموث ولوتون بالكامل بعد إلغائها إثر انهيار لوكير

‬ أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إعادة مواجهة بورنموث أمام لوتون تاون بالكامل بعد إلغائها يوم السبت الماضي إثر تعرض توم لوكير قائد لوتون لنوبة قلبية وانهياره على أرض الملعب.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 59 بعدما تعرض اللاعب لأزمة قلبية. وستعلن الرابطة موعد إعادة المباراة في وقت لاحق بعد مشاورات مع الأطراف المعنية.

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