كلب للجيش الإسرائيلي وثق ما حدث.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل 3 رهائن في غزة

كشف مقطع فيديو، سجلته كاميرا كانت مثبتة على كلب من وحدة الكلاب البوليسية التابعة للجيش الإسرائيلي، تفاصيل جديدة بشأن مقتل 3 رهائن في غزة بنيران إسرائيلية.

وحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التحقيق العسكري بشأن مقتل 3 رهائن بالخطأ لا يزال مستمرا، مشيرا إلى أنه طال الكاميرات المثبتة على الكلاب التابعة للجيش، والتي كانت شاهدة على ما حدث.

وبحسب التحقيق، فقد واجهت عناصر وحدة الاستطلاع التابعة للواء جولاني، يوم 10 ديسمبر، مجموعة من مقاتلي حماس، الذين فتحوا النار عليهم من أحد المباني، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويضيف المصدر: "خلال المعركة، تم إرسال أحد الكلاب المدربة إلى المبنى، الذي حدد الجيش لاحقا أنه مكان احتجاز الرهائن.

وقُتل الكلب على يد مسلحي حماس، الذين قُتلوا على يد جنود جولاني، مما سمح للرهائن الثلاثة، ألون شامريز ويوتام حاييم وسمر تالالكا، بالهروب من الأسر".

وسجلت الكاميرا المثبتة على الكلب، صوت الرهينة، على ما يبدو ألون شامريز، وهو يصرخ "النجدة"، مشيرا إلى أن هناك رهائن آخرين في المكان.ولم تتم مراقبة تسجيل الكاميرا إلا قبل يومين، أي يوم 18 ديسمبر، وذلك بعد انتشال جثة الكلب.

ورغم ذلك، أوضح "تايمز أوف إسرائيل" أن شامريز وحاييم وتالالكا حاولوا الاقتراب من القوات، لكن تم إطلاق النار عليهم، بعدما اعتبروهم الجنود "تهديدا".

كما ترك الرهائن الهاربون لافتة باللغة العبرية كتب عليها "SOS" و"3 رهائن".

وكان الجيش الإسرائيلي كشف، في تحقيقه الأولي، أن الضابط المسؤول "اعتقد أن تحرك الرجال نحوه كان محاولة من قبل حماس لنصب فخ لجنود الجيش، ففتح النار على الفور وصرخ: إرهابيون"

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