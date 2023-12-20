كهرباء ومياه دبي ومايكروسوفت تبحثان تعزيز التعاون

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً من شركة مايكروسوفت العالمية برئاسة رالف هاوبتر، رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وحضر اللقاء المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو).

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مايكروسوفت العالمية، لا سيما في مختلف مجالات الابتكار والاستدامة، في ضوء الرؤية المشتركة للجانبين بأهمية دفع عجلة الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لدعم الاستدامة والتحول الرقمي.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في إطار سعي هيئة كهرباء ومياه دبي للاستفادة من التقنيات الحديثة في عملياتها والتزامها بتحقيق رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وسلط معالي الطاير الضوء خلال الاجتماع على أبرز المشاريع المبتكرة التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي.

وتسعى الهيئة من خلال "ديوا الرقمية"، ذراعها الرقمي، إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والمساهمة في بناء مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، حيث ترتكز "ديوا الرقمية" على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين مبتكرة، والتوسع في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات رقمية تخدم المدن المستدامة الذكية مع ضمان أمنها واستمراريتها في الفضاء الرقمي السيبراني

من جانبه، أثنى رالف هاوبتر، رئيس مايكروسوفت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الابتكار واعتماد أحدث التقنيات العالمية، مؤكدا حرص مايكروسوفت على تعزيز التعاون مع الهيئة.

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