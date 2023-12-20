كأس الاتحاد: الزمالك يحجز أولى بطاقات ربع النهائي وبركان واتحاد العاصمة يقتربان

حجز الزمالك المصري أولى بطاقات دور الثمانية لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتعادله السلبي مع مضيفه ساغرادا اسبرانسا الانغولي الأربعاء في ملعب "11 نوفمبر" في لواندا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية.

وهذا التأهل الأول للزمالك الى الأدوار الإقصائية للمسابقات الافريقية، منذ بلوغه نهائي دوري الابطال عام 2020، حين خسر 1-2 أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وأحكم فريق "القلعة البيضاء" سيطرته على مجريات اللقاء، وصنع فرصاً عدة، فيما جاء رد أصحاب الأرض عبر المرتدات السريعة وكانت أخطرها عبر مويسيس كاليبي الذي انفرد كلياً إلا أن نبيل عماد دونغا أنقذ الموقف (20).

وواصل الزمالك سيطرته المطلقة في الشوط الثاني، ولا سيما بعد مشاركة المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ولاحت فرصة خطيرة عن طريق ناصر منسي (66).

وحافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية رافعا رصيده الى 10 نقاط بفارق ست نقاط أمام ساغرادا الثالث.

ويلتقى لاحقا سوار الغيني متذيل الترتيب بلا نقاط مع ابو سليم الليبي الثاني برصيد 6 نقاط.

ووضع نهضة بركان المغربي أولى قدميه في الدور ربع النهائي بعدما عاد من أرض مضيفه ديابل نوار الكونغولي بنقطة التعادل 1-1 الأربعاء على ملعب "ألفونس ماسيمبا ديبات" في برازافيل ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفرّط الفريق المغربي الساعي الى لقبه الثالث في المسابقة بعد 2020 و2022، بالتأهل إذ فشل في استغلال النقص العددي لدى مضيفه طوال نصف ساعة من عمر اللقاء، حيث نجح الفريق المضيف في إيقاف سلسلة انتصارات "البراكنة".

وتمكن الفريق الكونغولي، على عكس مجريات الشوط الأول، من التقدم عبر رأسية ألفيس نغاكوسو اثر عرضية ايرنست بريوك مالونغا (41).

وضغط الفريق المغربي طيلة الشوط الثاني، وأدرك التعادل سريعاً عبر يوسف الزغودي إثر هجمة منسقة وتبادل سريع للكرة وكانت الحاسمة بينهم ليوسف مهري (53).

وواصل ديابل نوار اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد جانارد كامبامبا لحصوله على الإنذار الثاني (60)، إلا أن محاولات بركان لم تفلح في حسم النتيجة.

وفي المجموعة عينها تغلب الملعب المالي المالي على ضيفه سيكوكوني الجنوب افريقي 1-0 في باماكو، سجله فرانك تيسي بتسديدة قوية اثر تمريرة من درامان تراوري (63).

ورفع نهضة بركان رصيده الى 10 نقاط في الصدارة أمام الملعب المالي 7 نقاط، ويأتي سيكوكوني ثالثاً بأربع نقاط وديابل نوار رابعاً بنقطة يتيمة.

وحذا اتحاد الجزائر حامل اللقب حذو نهضة بركان ووضع قدما في ربع النهائي بتعادله مع مضيفه فيوتشر المصري في القمة العربية الخالصة على ملعب السلام في القاهرة ضمن المجموعة الأولى.

وكان الفريق الجزائري قريباً في مناسبات عدة من حسم المواجهة إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة لترجمة سيطرته الى انتصار، فيما اعتمد الفريق المصري على المرتدات السريعة.

وسدد اللاعب المغربي لفيوتشر عبد الكبير وادي كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة صدّها الحارس أسامة بن بوط (14).

ورد إسماعيل بلقاسمي بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتدت من زميله البوتسواني توميسانغ أوريبونيي والمرمى مشرعاً (21).

وتألق الحارس محمود جنش في الذود عن شباكه بعدما ابعد رأسية أوريبونيي من تحت العارضة (39).

وكاد الغامبي كيغالي راديه ان يخطف التقدم لفيوتشر من تسديدة مباغتة مرت بجوار المرمى (60).

ورفع اتحاد العاصمة رصيده الى 10 نقاط في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام فيوتشر الثاني.

ويلتقى لاحقا سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي متذيل الترتيب بلا نقاط مع ضيفه الهلال الليبي الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة، اكتسح دريمز الغاني ضيفه أكاديميكا دو لوبيتو الأنغولي برباعية نظيفة في كايب كوست تناوب على تسجيلها أغينيم بواتينغ منساه (35) وبويو آدي (49 خطأ في مرمى فريقه)، المخضرم جون أنطوي (74) وتاميكو نوهو (90+2).

ورفع دريمز رصيده إلى 9 نقاط بفوزه الثالث، فانفرد بصدارة المجموعة موقتا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريفرز يونايتد النيجيري والإفريقي التونسي اللذين يلتقيان لاحقا في رادس.

ومني أكاديميكا برابع خساراته وبقي بلا رصيد.

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