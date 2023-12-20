طاقم تحكيم نسائي أمريكي لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية.
ويلتقي الفريقان بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يتوج الفائز بالمباراة بالميدالية البرونزية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية.
وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن اللقاء سيديره طاقم تحكيم نسائي من الولايات المتحدة الأمريكية يتكون من الثلاثي، حكم الساحة توري بينسو، ويعاوناها بروك مايو وكاترين نيسبيت، ومعهم الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.
كان الأهلي فاز على اتحاد جدة السعودي 1/3 في الدور الأول قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي.
كذلك فاز أوراوا ريد على ليون المكسيكي بهدف دون رد في الدور الأول، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي.
يذكر أن الأهلي فاز بالميدالية البرونزية في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، بينما انتزعها الفريق الياباني مرة واحدة في 2007.
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