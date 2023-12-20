طاقم تحكيم نسائي أمريكي لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان بعد غد الجمعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يتوج الفائز بالمباراة بالميدالية البرونزية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية.

وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن اللقاء سيديره طاقم تحكيم نسائي من الولايات المتحدة الأمريكية يتكون من الثلاثي، حكم الساحة توري بينسو، ويعاوناها بروك مايو وكاترين نيسبيت، ومعهم الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.

كان الأهلي فاز على اتحاد جدة السعودي 1/3 في الدور الأول قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي.

كذلك فاز أوراوا ريد على ليون المكسيكي بهدف دون رد في الدور الأول، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي.

يذكر أن الأهلي فاز بالميدالية البرونزية في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، بينما انتزعها الفريق الياباني مرة واحدة في 2007.

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