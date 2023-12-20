أكد متحدث باسم البيت الأبيض الأربعاء أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية"، رغم استبعاد الرئيس جو بايدن التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها".

وأضاف "إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

من جهته، قال الرئيس جو بايدن "لا نتوقع التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة، لكننا نواصل الضغط".

ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إلى مصر الأربعاء لإجراء محادثات بشأن هدنة في الحرب مع اسرائيل.

وتتزايد الإشارات من المعسكرين بشأن احتمال التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة من شأنها أن تسمح خصوصا بإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس.

وكانت مصر وقطر والولايات المتحدة قد توسطت في هدنة سابقة مدتها أسبوع واحد أتاحت في نهاية نوفمبر الإفراج عن 105 رهائن و240 أسيرا فلسطينيا، فضلا عن دخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي كامل منذ 9 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن 129 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

اقرأ أيضاً:

البيت الأبيض يكشف آخر التطورات بشأن هدنة جديدة في غزة



مجلس الأمن يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة إلى الخميس

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألف قتيل

كلب للجيش الإسرائيلي وثق ما حدث.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل 3 رهائن في غزة

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز