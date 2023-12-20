منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفاً

أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنه يجب على إسرائيل "إطلاق سراح" جميع الفلسطينيين الذين "احتجزوا تعسفا" في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات "الاختفاء القسري الجماعي" و"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرضون لها.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا" مشددة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل" في الانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين في غزة.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا في وفاة العديد من الفلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا بشأن "وفاة فلسطينيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

وتلقّى الجيش الإسرائيلي وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.

كما دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء مجددا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" مذكّرة بأن اختطاف مدنيين يشكل جريمة حرب.

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