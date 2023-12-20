منظمة العفو الدولية تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنه يجب على إسرائيل "إطلاق سراح" جميع الفلسطينيين الذين "احتجزوا تعسفا" في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات "الاختفاء القسري الجماعي" و"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرضون لها.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا" مشددة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل" في الانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين في غزة.
والأحد، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا في وفاة العديد من الفلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.
وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا بشأن "وفاة فلسطينيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.
وتلقّى الجيش الإسرائيلي وابلا من الانتقادات الأسبوع الماضي إثر نشر صور لعشرات الفلسطينيين الموقوفين في قطاع غزة تحت حراسة جنود إسرائيليين، وهم بملابسهم الداخلية معصومي العيون ومكبّلي الأيدي يجلسون أو يركعون على الأرض في أحد شوارع غزة.
كما دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء مجددا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" مذكّرة بأن اختطاف مدنيين يشكل جريمة حرب.
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