مبادلة للطاقة تعلن عن اكتشاف ضخم للغاز في جنوب أندامان بإندونيسيا

قالت شركة مبادلة للطاقة إنها اكتشفت احتياطيات ضخمة من الغاز في أعماق البحر بمنطقة الامتياز «جنوب أندامان» في إندونيسيا، وهو ما يقول محللون إنه ثاني أكبر اكتشاف في العالم بالمياه العميقة هذا العام.

وأضافت الشركة على موقع إكس «يسرنا الإعلان عن اكتشاف ضخم للغاز الطبيعي في البئر الاستكشافية «‬لاياران-1‬»، التي تم حفرها في منطقة الامتياز ‭»‬جنوب أندامان»‬، على بعد 100 كيلومتر تقريباً قبالة شاطئ شمال سومطرة بإندونيسيا». ‭ ‬وأفادت مبادلة بأن الاكتشاف يحتوي على غاز محتمل يتجاوز ستة تريليونات قدم مكعبة. وتبعد منطقة امتياز جنوب أندامان نحو 100 كيلومتر قبالة شمال سومطرة.

وحفرت مبادلة البئر على عمق 4208 أمتار في مياه يصل عمقها إلى 1207 أمتار. وقالت مبادلة في بيان الثلاثاء إن هذه أول عملية تنفذها في المياه العميقة.

وبالنظر إلى حجم البئر، تقدر شركة وود ماكنزي وجود 3.3 تريليونات قدم مكعبة من الموارد القابلة للاستخراج، مما سيجعل لاياران ثاني أكبر اكتشاف في المياه العميقة على مستوى العالم في 2023، حسبما أوردت في مذكرة اليوم الأربعاء.

وقال منصور محمد آل حامد رئيس مبادلة التنفيذي في بيان «سيسهم هذا المشروع في توفير فرص تجارية واعدة، كما سيضيف المزيد من الزخم إلى مسيرة نمونا الاستراتيجية».

وأضاف «إلى جانب أهميته الهائلة بالنسبة لنا في (مبادلة للطاقة)، فإن المشروع يُعد أيضاً إنجازاً كبيراً لدعم أمن الطاقة في إندونيسيا وجنوب شرق آسيا».

وقالت هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا (إس.كيه.كيه ميجاز) في بيان إن هذا الاكتشاف مهم لهدف وصول أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بإنتاج الغاز إلى 12 مليار قدم مكعبة يومياً في 2030.

وتحرص إندونيسيا على تسريع وتيرة تطوير مشروعات الغاز لديها.