موانئ أبوظبي تحصل على اعتماد «نستثمر في الموارد البشرية» البلاتيني

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن حصولها مجدداً على الاعتماد البلاتيني المرموق من «المستثمرون في الموارد البشرية» Investors in People، لمدة ثلاثة أعوام، ما يرسخ من مكانتها كشركة عالمية رائدة، ويؤكد التزامها الدائم بتقدير ورعاية موظفيها، وتبنّي ممارسات مستدامة لتعزيز إدارة رأسمالها البشري.

وقد كانت مجموعة موانئ أبوظبي أولى المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط التي تحصل على الاعتماد البلاتيني من «المستثمرون في الموارد البشرية» في عام 2019، وهو بمثابة شهادة توكد على جهود مجموعة موانئ أبوظبي المتفانية في بناء ثقافة مرنة وعالية الأداء، توفر فرص النجاح والنمو والثقة لموظفيها.

يأتي تحقيق هذا الاعتماد، والذي حصلت عليه 6 % فقط من الشركات على مستوى العالم، خير دليل على التزام المجموعة ببناء بيئة عمل متميزة، وقدرتها على تبنّي وتعزيز أعلى المعايير، في ظل بيئة مؤسسية سريعة التطور.

وقد مُنحت مجموعة موانئ أبوظبي هذا الاعتماد، بعد أن خضعت لعملية تقييم صارمة، أجراها خبراء دوليون في مؤسسة «المستثمرون في الموارد البشرية»، شملت مختلف قطاعات الأعمال في المجموعة، وعايشوا على أرض الواقع بيئة العمل الفريدة، التي تتمتع بها المجموعة، واستمعوا إلى وجهات النظر المختلفة لجميع أصحاب العلاقة. كما شمل التقييم إجراء استبيان شامل للموظفين، سلط الضوء على آراء موظفي المجموعة على العملية برمتها.

تضطلع مؤسسة «المستثمرون في الموارد البشرية»، بوضع المعيار العالمي لتحسين إدارة شؤون الموظفين، وتحديد المهارات الأساسية والهياكل الوظيفية والاستراتيجيات المطلوبة لرفع مستوى الأداء في أي من قطاعات الأعمال. وبعد أن أجرت عملية التقييم الصارمة، منحت المؤسسة الاعتماد لمجموعة موانئ أبوظبي، وأشادت بالنتائج التي حققتها المجموعة، وأثنت على حرصها على توفير بيئة عمل صحية، عمادها الإيجابية والتعاون والسلامة والاستدامة والإنصاف والالتزام والسعي الحثيث للابتكار.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «سعدنا بالحصول على الاعتماد البلاتيني «نستثمر في الموارد البشرية»، والذي يعد أعلى مستويات الاعتماد، وشهادة مرموقة تُكلّل جهودنا الدؤوبة للاستثمار في مواردنا البشرية، في ظل بيئة مؤسسية سريعة التطور والنمو والتوسع العالمي. ولقد بنينا استراتيجية مجموعتنا على أسس صلبة، تتسم بالالتزام بتحقيق النمو، والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية، وتبنّي الممارسات المستدامة، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، وانطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم سر نجاحنا. إن سياساتنا وممارساتنا لا تتعلق فقط بضمان حسن الإدارة، ولكن أيضاً بإدراك حقيقة أن مواردنا البشرية هم المحرك الرئيس، الذي نواصل من خلاله رحلتنا نحو التميز».

وبدورها، قالت ميثة المرر الرئيس التنفيذي لمجموعة الموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي: «إن حصول المجموعة مجدداً على الاعتماد البلاتيني من «المستثمرون في الموارد البشرية»، ليس مجرد تقدير وتكريم للتميز فحسب، ولكنه أيضاً انعكاس لشغف وتفاني واحترافية موظفينا، وجزء لا يتجزأ من مسؤولية مجموعتنا في توفير ثقافة ملهمة في مكان العمل. إنني فخورة بهذا الإنجاز، الذي يتوج جهود فريق العمل في إدارة الموارد البشرية والتوطين، وقدرته على تنفيذ السياسات والممارسات التي تغرس ثقافة التنوع والمساواة والشمولية داخل المجموعة، وتستقطب المواهب، وتحافظ عليها من خلال المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة الموظفين، وترفع مستوى رضاهم المهني، ويسعدنا أن نصل إلى هذه الرحلة من التميز مع موظفينا».

لا شك أن نجاح مجموعة موانئ أبوظبي في الحصول على الاعتماد البلاتيني لثلاثة أعوام أخرى، يعكس رؤية المجموعة للنمو المستقبلي، ويؤكد من جديد تفانيها في تعزيز بيئة عمل مستدامة وداعمة لموظفيها. وانطلاقاً من مكانتها كإحدى المؤسسات الرائدة في المنطقة، تواصل المجموعة تصدر المشهد، ووضع معايير جديدة في إدارة رأس المال البشري، وتبنّي رؤى ملهمة وثقافة عمل مستدامة.

يذكر أن مجموعة موانئ أبوظبي قد تلقت على مدار هذا العام، العديد من التقديرات على جهودها في توفير بيئة عمل إيجابية، وسعيها لتعزيز إمكانات موظفيها، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية. وقد حصلت المجموعة مؤخراً على شهادة «جريت بلايس تو وورك»، وعلى «جائزة ستيفي لأفضل فريق للمشاركة/ السعادة للعام»، لجهود فريق الموارد البشرية والتوطين بالمجموعة، في غرس ثقافة عمل تتسم بالإلهام والطموح.