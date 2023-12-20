شراكة بين «ريجنت» و«أرامكس» لتوفير خدمات شحن لوجستية مستدامة

أعلنت «ريجنت»، الشركة الأمريكية المصنّعة للطائرات المائية الكهربائية، وشركة أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ARMX، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات الشحن والحلول اللوجستية الشاملة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية، تتيح استخدام الطائرات المائية الكهربائية، لتوفير خدمات النقل اللوجستية بين المرافئ ومراكز التوزيع.

وتُعتبر الطائرات المائية وسيلة نقل جديدة، تجمع بين سرعة الطائرة والملاءمة التي يوفّرها القارب. فهي مصممة خصيصاً لخدمة المجتمعات الساحلية والجزرية، وتعمل حصرياً فوق المياه، حيث تستخدم بنية الأرصفة التحتية القائمة لنقل الأشخاص والبضائع لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً، باستخدام تكنولوجيا البطاريات الحالية.

وستتعاون شركتا «ريجنت» و«أرامكس» في تقييم جدوى إدراج طائرات «ريجنت» المائية عالية السرعة، ضمن الشبكة اللوجستية الحالية لأرامكس. وسيتم التركيز على تحديد الطرق المحتملة التي يمكن للطائرات المائية استخدامها لنقل البضائع بين الموانئ الرئيسة، ومراكز التوزيع الساحلية الثانوية، ما يوفّر بديلاً أكثر نظافة وكفاءة عن خيارات النقل الحالية.

وستتيح هذه الشراكة التي يسّرها صندوق التنمية الاستراتيجية، بصفته مستثمراً استراتيجياً في «ريجنت»، لشركة أرامكس المعروفة بتحديد المعايير في مجال الخدمات اللوجستية السريعة، دراسة فرص استخدام الطائرات المائية في منطقة الشرق الأوسط كبداية، والتوسّع لاحقاً في الأسواق الرئيسة الأخرى، تمهيداً لمستقبل أكثر استدامة في مجال الخدمات اللوجستية.

وقال علاء السعودي الرئيس التنفيذي للعمليات - إكسبريس في أرامكس: «نلتزم في أرامكس بدعم الابتكار، وتبنّي الحلول المستدامة التي تعزز قدراتنا اللوجستية، وتحدّ من بصمتنا البيئية. وتتماشى الشراكة التي عقدناها مع «ريجنت» مع رؤيتنا، حيث تتيح لنا استكشاف الإمكانات التي توفّرها التقنيات المتطورة، مثل الطائرات المائية الكهربائية، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع الخدمات اللوجستية الفعالة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».

من جهته، قال أنجاد سينغ المدير العالمي للابتكار لدى أرامكس: «نحن حريصون على تعزيز قدراتنا في مجال نقل الطرود الفعّال عبر الطرق البحرية، بالتزامن مع توسّع المدن الساحلية ضمن منطقتنا وتطوّرها. وتكمّل هذه الخطوة طرق النقل الجوية والبرية، وتدعم تطوير برنامج المركبات المستقبلي الذي نعتمده».

وصرّح بيلي ثالهايمر المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «ريجنت»، قائلاً: «تشكّل الخدمات اللوجستية بين المرافئ ومراكز التوزيع، قطاعاً زاخراً بفرص الابتكار المستدام. وسيتيح لنا التعاون مع شركاء رواد في مجال الخدمات اللوجستية، مثل أرامكس، استكشاف إمكانات اقتصادية جديدة في أسواقنا، وتسليط الضوء على القدرات المتعددة للطائرات المائية الكهربائية، والنمو المتسارع لشركة «ريجنت» في المنطقة».