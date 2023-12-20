Thursday, 21 December 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط يقترب من 80 دولاراً في غمرة قلق من التوترات بالبحر الأحمر

12/20/2023 3:00:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقترب خام القياس العالمي برنت من 80 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء في غمرة مخاوف من تعطل التجارة العالمية وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب التوترات بالبحر الأحمر.

وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 79.83 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 74.61 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة مع اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر في وقت تؤدي فيه الرحلات الأطول إلى زيادة كلفة النقل والتأمين.

لكن النفط قلّص بعض مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، وإنتاجا محليا قياسيا للنفط.

MENAFN20122023000110011019ID1107635350

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث