النفط يقترب من 80 دولاراً في غمرة قلق من التوترات بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
اقترب خام القياس العالمي برنت من 80 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء في غمرة مخاوف من تعطل التجارة العالمية وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب التوترات بالبحر الأحمر.
وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 79.83 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 74.61 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة مع اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر في وقت تؤدي فيه الرحلات الأطول إلى زيادة كلفة النقل والتأمين.
لكن النفط قلّص بعض مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، وإنتاجا محليا قياسيا للنفط.
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