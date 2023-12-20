النفط يقترب من 80 دولاراً في غمرة قلق من التوترات بالبحر الأحمر

اقترب خام القياس العالمي برنت من 80 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء في غمرة مخاوف من تعطل التجارة العالمية وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب التوترات بالبحر الأحمر.

وبحلول الساعة 1552 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 79.83 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 74.61 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة مع اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر في وقت تؤدي فيه الرحلات الأطول إلى زيادة كلفة النقل والتأمين.

لكن النفط قلّص بعض مكاسبه بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام وارتفاعا أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود، وإنتاجا محليا قياسيا للنفط.