3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 536 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 51 مبايعة للأراضي بقيمة 509.28 ملايين درهم و485 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46.51 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 43.73 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 36.99 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 29.04 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 21.41 مليون درهم، وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 169.85 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 56.21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.68 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 54 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 80.47 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 63.55 مليون درهم وثالثة في ام سقيم الثالثه بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 131.98 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 463.13 مليون درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 150.43 مليون درهم و95 رهونات فلل وشقق بقيمة 312.7 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 115.45 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الرابعه بقيمة 99.5 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 59 هبة بقيمة 732.13 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 264.59 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 108.5 مليون درهم.