الهريس الإماراتي ضمن قائمة اليونسكو للتراث

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إدراج "الهريس" الأكلة الشعبية التقليدية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

و"الهريس" هو طبق تراثي، يتمّ تناوله غالباً خلال التجمعات العائلية المهمة، مثل حفلات الزفاف، وفي المناسبات والأعياد الوطنية والدينية،وله حضور مميز خلال شهر رمضان المبارك.

وقد وافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، في دورتها الثامنة عشرة في كاسان-بوتسوانا،على إدراج "الهريس" على القائمة التمثيلية لليونسكو بعد استيفاء ملف الترشيح للمعايير المنصوص عليها في اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قادت ملف ترشيح "الهريس" بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: "انتهجت دولة الإمارات استراتيجيات طموحة ومستدامة من أجل أن تكون الثقافة لغة استثنائية في خطابها مع شعوب العالم، وانطلقت منها كقوة ناعمة في مختلف علاقاتها وشمِلت العديد من المقومات والمجالات الاقتصادية، والإنسانية، والمجتمعية، وغيرها، كما ركّزت قيادة الدولة على الثقل الإنساني والحضاري في الترويج لسمعة بلادنا،وإظهار صورتها الحضارية العريقة، وإرث هويتها الثقافية الأصيل وعرّفت بها المجتمعات والشعوب حول العالم".

وتابع معاليه:" تمتلك دولتنا موروثاً شعبياً مهماً يشكّل جزءاً لا يتجزأ من المكونات الحضارية التي تأسست عليها دولة الإمارات القويّة بأبنائها، وأصالة مجتمعها وتقاليده العريقة، فهذا الإرث الذي وضع على قائمة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي يدلّ على هويّة مجتمعية وطنية يرتبط بها جميع أفراد المجتمع المحلي، ويشير إلى التزام دولة الإمارات بجذورها وإرث مجتمعها الأصيل، وارتباطها الوثيق بسيرة الأجداد، ومما لا شكّ فيه أن هذا التكريم لثقافتنا المحلية هو تثمين لجهود مشتركة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وغيرهما ممن قدّموا جهوداً مخلصةً من أجل أن تبقى الهوية الإماراتية مصدرإلهام ورؤية مستدامة تخدم حاضر ومستقبل الأجيال".

وأكّد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أهمية الحفاظ على التراث الشعبي بمختلف مكوّناته،لما له من دور في صون الهويّة الوطنية والحفاظ على إرث الآباء والأجداد، وقال: "استطعنا إدراج تراثنا الثقافي في قائمة اليونسكو عبرتوحيد جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ووزارة الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ التوقيع على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في 2 مايو 2005، تم تكريس هذه الجهود للحفاظ على تراثنا الأصيل وإحيائه وصونه لضمان استمراريته للأجيال القادمة.

وأضاف: "تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، استلهمنا من تراثنا العريق في رحلة ازدهارنا على مر السنوات، ونؤكد مواصلة العمل مع اليونسكو لتسجيل المزيد من العناصر للتأكيد على أهمية تراثنا الإنساني المشترك، بما يتماشى مع رؤيتنا في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي".

يذكر أنّ "الهريس" يُحضّر عن طريق طبخ القمح في ماء مملح قليلاً لعدة ساعات، ثم يضاف اللحم الذي يكون في الغالب لحم الضأن أوالدجاج، ويطهى مرة أخرى لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم يُقدّم الطبق مع وضع ملعقة من السمن البلدي فوقه.

وتأتي هذه الإضافة لتشكّل العنصر الخامس عشر الذي يتم إدراجه باسم دولة الإمارات العربية المتحدة على قوائم اليونسكو، استمراراً لسلسلة بدأت في عام 2010 بإدراج "الصقارة".