ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألف قتيل

أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

يأتي ذلك فيما قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، حسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان في المدينة عن وقوع أكثر من 10 غارات جوية متتالية أصابت منازل عدة.

وأظهرت لقطات فرانس برس تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وجثة واحدة على الأقل ملقاة على الأرض وأشخاصا ينادون طلبا للإسعاف وآخرين يحاولون إنقاذ من هم تحت الركام.

وجاء ذلك مع مواصلة إسرائيل قصفها المكثّف على القطاع المحاصر في اليوم الخامس والسبعين للحرب بينها وبين حماس.

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