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وفا : عباس يجري فحوصات طبية روتينية

12/20/2023 3:00:12 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مساء الأربعاء ، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري برام الله.

ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى.


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