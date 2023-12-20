وفا : عباس يجري فحوصات طبية روتينية
التاريخ
12/20/2023 3:00:12 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) مساء الأربعاء ، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى فحوصات طبية روتينية في المستشفى الاستشاري برام الله.
ولم تقدم الوكالة أي تفاصيل أخرى.
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