الظهراوي: أنا في ارادة وسأبقى

MENAFN - Khaberni) خبرني -صرح النائب محمد جميل الظهراوي أنه لم يتقدم إلى حزب إرادة مباشرة بأي استقالة، وانه كتب استقالته بالفعل ووقعها نتيجة لظرف وانفعال آني ليس له علاقة بالحزب ولكنه لم يفوض اي شخص بالتصرف بها او التصريح باسمه للإعلام.

وأضاف الظهراوي بأنه يحترم مؤسسية حزبه وان الاستقالة لو كان ينوي المضي بها قدما لكان اجتمع مع قيادة الحزب التي يحترمها وأخبرهم بها وهذا لم يحدث ولن يحدث.

وأضاف بأنه عدل عن استقالته لأنه انضم لحزب إرادة من أجل رؤية الحزب في مملكة أردنية هاشمية ديموقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا، وذلك من أجل أردن قوي وفلسطين قوية.



وأضاف أنه شهد كل وقفات الحزب ودفاعه عن مبادئه وانه عضو في المجلس المركزي للحزب.

واضاف الظهراوي بأنه يجلس مع العديد من الأحزاب ويطلع على فكرها ويتلقى العديد من العروض لانضمامه لها وهذا لا يعني بأي حال تركه لمشروعه إرادة الذي هو من أوائل مؤسسيه.