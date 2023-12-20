البابا تواضروس: نشكر الله على فوز الرئيس السيسى فهو قيادة متزنة وحكيمة

MENAFN - Youm7) قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه يشكر الله على تمام واكتمال الانتخابات الرئاسية التي تمت خلال الأيام الماضية بهذه الصورة الجميلة، مضيفا أن هذه الانتخابات شهدت مشاركة واسعة وحضور بشكل حضارى للشعب المصرى بكل فئاته شباب ورجال ونساء وذوى الهمم في كل مناطق مصر بدون استثناء بمسلميه ومسيحيه بهذه الصورة التى ظهر بها هذا العرس الانتخابى.

وأضاف قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بكنيسة القديس أبى سيفين والشهيدة دميانة بشبرا، أن مشهد خروج المواطنين في الانتخابات عبر عن مدى الاستقرار الموجود في مصر ونعمة الله التي عطاها لمصر وهى الاستقرار، مقارنة بما نراه في الدول المجاورة من حروب وصراعات ومآسى، موضحا أنه يشكر الله على انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة فهو يمثل القيادة المتزنة والقيادة الحكيمة والقيادة صاحبة المشروعات والإنجازات العظيمة، فالرئيس السيسى يبنى دولة قوية، فنحن نعيش في دولة وليس شبه دولة.

وتابع قداسة البابا، أن الرئيس السيسى لديه أحلام وتطلعات كثيرة جدا ولا يهدأ حتى في يوم الإجازة الجمعة ينزل إلى الشوارع ويتفقد ويرى الطرق ويسأل المواطنين فيقدم صورة جيدة لرئيس الجمهورية، وندعو الله أن يعطيه الحكمة في قيادة بلد كبير مثل مصر، كما أكد على شكره للمرشحين الثلاثة الذين اجتازوا هذه الانتخابات بوطنية حتى النهاية وبرغم من أنهم مرشحين أمام مرشح قوى عرفه الشعب خلال 10 سنوات كرئيس للجمهورية ولكنهم اجتهدوا وحققوا نسب حتى وإن كانت محدودة، ولكن هذا تعبير جيد عن وجود ديمقراطية على أرض مصر نعيش فيها ونشارك فيها.

وقدم البابا التحية للمرشحين الثلاثة على مشاركتهم واستمرارهم في هذا التنافس إلى النهاية، وشكر الله على الصورة التي حققت الأرقام الكبيرة للرئيس السيسى، مضيفا: "لما يكون الرئيس وراه شعبه بهذه النسب العالية، فإن هذا الشعب ينال احترام العالم كله، ومشاهد الأيام الماضية مشاهد مفرحة وعلينا أن نفرح بالانتخابات والمشاركة ونسب التصويت والنجاح، والمساهمة في إعلاء صورة مصر التي تزداد قيمة فى وسط ما حولنا وما نسمعه من أخبار".