البنك الدولى يقرض المغرب 500 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية

MENAFN - Youm7) أفاد البنك الدولى، بأنه تقرر توفير قرض جديد للمغرب بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا، من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود فى وجه الأحداث الكارثية.

يأتى هذا التمويل الجديد فى إطار برنامج تدعيم رأس المال البشرى من أجل تمويل سياسات التنمية فى المغرب والقدرة على الصمود، والذى يستهدف الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التى شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما فى ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.



ووفقًا للبنك الدولي، فقد سجلت الحكومة المغربية تقدمًا كبيرًا فى تنفيذ الإصلاحات الصحية خلال العام الماضي، حيث زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحى الإلزامى من 10 ملايين إلى 22 مليون.



ويركز التمويل الجديد على تطويع الخدمات الصحية لتحسين الاستجابة للمخاطر الصحية، ودعم الإصلاحات الرامية إلى إنشاء وتنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتطوير خطط التأمين وآليات التضامن الأخرى، لحماية المزارعين المعرضين للخطر من الجفاف وغيره من الظواهر المناخية الشديدة.

وأعرب البنك الدولى عن التزامه بمواصلة دعم العناصر الرئيسية للحماية الاجتماعية، والإصلاحات الصحية، فى المرحلة المقبلة من التنفيذ، والتى ستشمل تطورا تدريجيا نحو التغطية الشاملة للتأمين الصحى والمزايا الاجتماعية المباشرة، فضلا عن توسيع أنظمة المعاشات التقاعدية للحد من الفقر بين كبار السن.