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خبير علاقات دولية: هناك هزيمة واضحة للحكومة الإسرائيلية فى غزة

12/20/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، أن الظروف الإنسانية الكارثية التى يمر بها قطاع غزة تدفع نحو وقف اطلاق النار والعالم كله صوت من خلال 153 دولة بالأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مصر في صدارة المشهد للوصول إلى وقف إطلاق النار.



وأضاف أحمد عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الموقف البريطانى والأمريكى تغير كثيرا ويحاولون إصلاح ما تم من انحياز كامل لإسرائيل، خاصة وأن هناك حالة غضب من أمريكا وبريطانيا وتوجيه اللوم للحكومات لوجودهم فى موقف لا إنسانى من قتل الأبرياء.



وتابع: فى هزيمة واضحة للحكومة الإسرائيلية من خلال عدم الوصول لأى وعود لم يتم تحقيقها، وفي أزمة في الشارع الإسرائيلي ومطالبات بالإفراج عن الأسرى الاسرائيليين، وأيضا مجلس الحرب في ازمة أمام الاهالي لانه يجتمع مرارا ويعطي وعود وعمليات ثم يفشل مرارا ولا حل إلا الانسحاب من القطاع والتراجع الى حدود غزة.












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