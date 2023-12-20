ميقاتى: الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام لمختلف المرافق العامة

MENAFN - Youm7) أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتوائم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالى والنقدى.

وقال ميقاتى - فى تصريحات له اليوم - إن طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين فى القطاع العام لا تراجع عنه، مؤكدًا التزام الحكومة بسريان مفعول تلك الحوافز بأثر رجعى اعتبارًا من الأول من شهر ديسمبر الجارى.

وأضاف أن الحكومة بصدد استكمال البحث فى طلب المتقاعدين ولإجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التى تطالهم.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الانتظام إلى مختلف المرافق العامة، بالإضافة إلى تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وذلك بهدف جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف.