منظمة التحرير: الاحتلال يرفض الإعتراف بقرارات الأمم المتحدة

MENAFN - Youm7) أكد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة بدعم الحق الفلسطيني في تقرير مصيره ليس القرار الأول ، ولكن حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة فهي ترفض الاعتراف بقرارات الجمعية العامة ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.



وقال الدكتور أبو يوسف - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية -"كان هناك قرار حول الاستعمار الاستيطاني الذي صدر قبل سنوات يؤكد على عدم شرعية البناء والاستعمار الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة ولم يلتزم الاحتلال بذلك ، لذلك يجب أن يكون هناك فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه التي تتصاعد وتكون بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية" ، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتمد على الإدارة الأمريكية الداعمة له والتي تسنده في كل ما يتعلق بالتغطية على جرائمه في ظل عدم تنفيذه لهذه القرارات.





وأَضاف أننا نتوقع أن يتم استخدام الفيتو الأمريكي أمام مجلس الأمن الذي سيقوم بمناقشة قرارا عربيا ثانيا اليوم بوقف إطلاق النار في غزة.



وشدد على أن هذه الحرب هي حرب على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة أو القدس أو في غزة ، ومن أحد أهم أهداف الهجوم الإسرائيلي هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده وكفاحه من أجل نيل استقلاله وفرض المزيد من الحصار ، لكن الأمر الأهم من كل ذلك هو محاولة الحديث عن تهجير لأبناء شعبنا سواء من قطاع غزة إلى سيناء أو من الضفة والقدس إلى الأردن ، لكن الموقف الحازم للقيادة الفلسطينية بالاتفاق أيضا مع الموقف الحازم الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري برفض تهجير أي مواطن فلسطيني إلى أي مكان وقف ضد تلك المحاولات ، فهذه الأرض للفلسطينيين.





ونوه بأن ن أهداف هذه الحرب أيضا هو ألا يكون هناك أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى محاولة ضرب التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ، لذلك فهي حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني.