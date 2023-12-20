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الرئيس الفلسطينى يجرى فحوصات طبية روتينية فى المستشفى الاستشارى برام الله

12/20/2023 2:34:08 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، دخل المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، لإجراء فحوصات طبية روتينية.
يذكرأن، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة بمدينة رام الله الجمعة الماضى، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان.
وشدد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.








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